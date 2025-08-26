Эксперт рассказал, почему США «пожертвуют Украиной»

США могут спокойно пожертвовать Украиной, чтобы не допустить дальнейшего развития союзных отношений между Россией и Китаем. Об этом заявил турецкий аналитик Мехмет Али Бал на портале Haber7.

«США, особенно Трамп, в противовес союзу России и Китая могут пожертвовать Украиной, если не полностью, то в значительной степени», — подчеркнул он.

По словам Али Бала, для Соединенных Штатов сегодня территориальные потери Украины и даже Европы не станут для Вашингтона экзистенциальным вызовом.

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в Белом доме 18 августа. Тогда в Овальном кабинете была развернута карта Украины. По данным BBC, восточная часть территории страны, которая в настоящее время находится под контролем Вооруженных сил РФ, была окрашена розовым цветом.

Позднее газета The New York Times со ссылкой на экспертов и аналитиков писала, что Украина согласится на условие вывести свои войска с подконтрольной ей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности, подкрепленные в том числе США. На сегодняшний день Украина попала в ситуацию, когда может согласиться на уступку территорий «в обмен на мирное соглашение, которое принесет Украине западные гарантии безопасности», сообщает NYT.

Ранее Зеленский высказался о карте Украины, выставленной в Белом доме.