На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, почему США «пожертвуют Украиной»

Аналитик Али Бал: США пожертвуют Украиной, чтобы не допустить союза РФ и Китая
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

США могут спокойно пожертвовать Украиной, чтобы не допустить дальнейшего развития союзных отношений между Россией и Китаем. Об этом заявил турецкий аналитик Мехмет Али Бал на портале Haber7.

«США, особенно Трамп, в противовес союзу России и Китая могут пожертвовать Украиной, если не полностью, то в значительной степени», — подчеркнул он.

По словам Али Бала, для Соединенных Штатов сегодня территориальные потери Украины и даже Европы не станут для Вашингтона экзистенциальным вызовом.

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в Белом доме 18 августа. Тогда в Овальном кабинете была развернута карта Украины. По данным BBC, восточная часть территории страны, которая в настоящее время находится под контролем Вооруженных сил РФ, была окрашена розовым цветом.

Позднее газета The New York Times со ссылкой на экспертов и аналитиков писала, что Украина согласится на условие вывести свои войска с подконтрольной ей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности, подкрепленные в том числе США. На сегодняшний день Украина попала в ситуацию, когда может согласиться на уступку территорий «в обмен на мирное соглашение, которое принесет Украине западные гарантии безопасности», сообщает NYT.

Ранее Зеленский высказался о карте Украины, выставленной в Белом доме.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами