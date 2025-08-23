На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как часто Трамп общается с женой

CNN: Трамп часто общается с супругой, несмотря на ее редкие появления на публике
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп часто общается со своей супругой Меланией, несмотря на то, что она редко выходит в свет. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

«Пока было лишь 19 дней, когда она появлялась на публике в ходе этого президентского срока по сравнению с 40 в ходе предыдущего на тот же момент. Однако Меланья поддерживает частое общение со своим мужем, нередко в форме сообщений или звонков в течение дня», — сказали журналистам.

По данным источника, американский лидер прислушивается к мнению жены и регулярно советуется с ней.

В конце июля этого года сообщалось, что на изменение позиции хозяина Белого дома по поводу России повлияло также мнение его жены. Как сообщал изданию The Independent источник, не стоит недооценивать влияние супруги американского лидера. Трамп признавал, что Мелания повлияла на принятие им решений по украинскому и палестино-израильскому конфликтам.

Ранее в США предложили переименовать оперный театр имени Кеннеди в честь Мелании Трамп.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами