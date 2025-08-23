Стало известно, как часто Трамп общается с женой

CNN: Трамп часто общается с супругой, несмотря на ее редкие появления на публике

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп часто общается со своей супругой Меланией, несмотря на то, что она редко выходит в свет. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

«Пока было лишь 19 дней, когда она появлялась на публике в ходе этого президентского срока по сравнению с 40 в ходе предыдущего на тот же момент. Однако Меланья поддерживает частое общение со своим мужем, нередко в форме сообщений или звонков в течение дня», — сказали журналистам.

По данным источника, американский лидер прислушивается к мнению жены и регулярно советуется с ней.

В конце июля этого года сообщалось, что на изменение позиции хозяина Белого дома по поводу России повлияло также мнение его жены. Как сообщал изданию The Independent источник, не стоит недооценивать влияние супруги американского лидера. Трамп признавал, что Мелания повлияла на принятие им решений по украинскому и палестино-израильскому конфликтам.

Ранее в США предложили переименовать оперный театр имени Кеннеди в честь Мелании Трамп.