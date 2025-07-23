В США предложили переименовать оперный театр имени Кеннеди в честь Мелании Трамп

Члены палаты представителей конгресса США от Республиканской партии предложили переименовать часть Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в честь первой леди Мелании Трамп. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Инициатором идеи стал конгрессмен от штата Айдахо Майк Симпсон. По его словам, назвать оперный театр в Центре Кеннеди в честь Мелании Трамп, которая является почетным председателем Совета попечителей Центра, это прекрасный способ выразить признательность первой леди за любовь к искусству.

Возглавляемый Симпсоном подкомитет палаты представителей курирует федеральное финансирование капитального ремонта, эксплуатации и технического обслуживания Центра Кеннеди, состоящего из трех основных театров.

В свою очередь, представитель Республиканской партии в в штате Айдахо Лекси Хэмел заявила, что президент страны Дональд Трамп не просил республиканцев вносить такое предложение.

16 июля Трамп заявил о «нейтральности» первой леди Мелании, комментируя ее влияние на решения по конфликту на Украине.

Ранее Трамп рассказал, как называет жену перед сном.