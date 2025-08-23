NBC: усомнившись в шансах Украины против России, Трамп послал Киеву сигнал

NBC: Трамп постом про отсутствие шансов против России отправил сигнал Украине

Заявление президента США Дональда Трампа о безнадежности положения Украины в противостоянии с Россией является сигналом Киеву о необходимости принять мирное соглашение на условиях, продиктованных Москвой. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на слова неназванного сотрудника Белого дома.

По словам источника, пожелавшего сохранить анонимность, смысл высказывания Трампа сводится к тому, что Украина должна будет согласиться на сделку, в значительной степени соответствующую требованиям РФ.

Отмечается, что 21 августа Трамп в своем посте в социальной сети Truth Social выразил мнение о невозможности победы Украины над Россией.

«У них нет шансов на победу!» — написал он.

20 августа Трамп заявил о многообещающих перспективах урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что человечество отошло от грани третьей мировой войны.

