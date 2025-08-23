На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине испугались «жесткого давления» Трампа

«Страна»: Трамп может закончить конфликт, жестко надавив на Украину
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп может прийти к выводу о том, что единственной возможностью решить конфликт на Украине является жесткое давление на Киев. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Один из главных рисков для Зеленского заключается в том, что Трамп может прийти к выводу, что ускорить завершение войны реально только одним способом – жестко надавить на Киев, побудив его принять ключевые российские условия», — говорится в сообщении издания.

По оценке «Страны», если завершение конфликта на Украине и восстановление отношений с Россией будут оставаться в центре стратегии Трампа, то «никаких вариантов исключать нельзя».

До этого американская газета Politico писала, со ссылкой на источники, о том, что, по мнению Трампа, для урегулирования конфликта на Украине Киеву придется принять сделку, основанную «преимущественно на условиях России».

Ранее Зеленский заявил, что США дали позитивный сигнал по гарантиям безопасности для Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
