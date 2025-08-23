На Украине испугались «жесткого давления» Трампа

Президент США Дональд Трамп может прийти к выводу о том, что единственной возможностью решить конфликт на Украине является жесткое давление на Киев. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Один из главных рисков для Зеленского заключается в том, что Трамп может прийти к выводу, что ускорить завершение войны реально только одним способом – жестко надавить на Киев, побудив его принять ключевые российские условия», — говорится в сообщении издания.

По оценке «Страны», если завершение конфликта на Украине и восстановление отношений с Россией будут оставаться в центре стратегии Трампа, то «никаких вариантов исключать нельзя».

До этого американская газета Politico писала, со ссылкой на источники, о том, что, по мнению Трампа, для урегулирования конфликта на Украине Киеву придется принять сделку, основанную «преимущественно на условиях России».

Ранее Зеленский заявил, что США дали позитивный сигнал по гарантиям безопасности для Украины.