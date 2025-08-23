Украина наносит удары по нефтепроводу «Дружба», поскольку не может справиться с ВС России на поле боя. Об этом пишет издание UnHerd.

«Киев пытается укрепить свою позицию на текущих переговорах. Однако эти атаки также свидетельствуют о растущем чувстве отчаяния», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Украина не в силах переломить ход конфликта.

Утром 22 августа украинские беспилотные летательные аппараты вновь атаковали нефтепровод «Дружба», по которому осуществляется транспортировка нефти из РФ в Словакию и Венгерию. В результате атаки поставки российской нефти в указанные страны будут приостановлены как минимум на пять дней. Это уже второй удар по данному трубопроводу за последнюю неделю: возобновление прокачки нефти после предыдущей атаки было осуществлено сравнительно недавно.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что ремонтные работы на нефтепроводе «Дружба» планируется завершить к понедельнику, 25 августа. По ее информации, украинские вооруженные силы атаковали инфраструктуру нефтепровода, расположенную в районе границы между Российской Федерацией и Белоруссией.

Ранее Трамп заявил, что очень зол на Украину из-за удара по нефтепроводу «Дружба».