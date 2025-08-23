В России рассказали, кто должен платить за восстановление Украины

Великобритания, Франция и Германия должны заплатить за восстановление Украины после урегулирования конфликта. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Восстановление поствоенной Украины должно проходить за счет Британии, Германии и Франции, как самых вероломных бенефициаров и спонсоров украинского конфликта», — подчеркнул он.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Москва должна выплатить Украине €500 миллиардов компенсации. В своем Telegram-канале она предложила обсудить, кто и сколько должен России.

Захарова также предложила свести баланс за Вторую мировую войну и включить в него компенсацию за освобождение и восстановление Европы. Она отметила, что и распад СССР «обошелся недешево». По словам представителя МИД РФ, западные политики давно признали свою роль в этом процессе, поэтому есть все основания «доставать калькулятор».

Ранее в силовых структурах заявили о выводе из Сумской области одной из бригад ВСУ.