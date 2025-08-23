На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали, кто должен платить за восстановление Украины

Депутат ГД Шеремет: Украину должны восстановить Франция, Британия и Германия
true
true
true
close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Великобритания, Франция и Германия должны заплатить за восстановление Украины после урегулирования конфликта. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Восстановление поствоенной Украины должно проходить за счет Британии, Германии и Франции, как самых вероломных бенефициаров и спонсоров украинского конфликта», — подчеркнул он.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Москва должна выплатить Украине €500 миллиардов компенсации. В своем Telegram-канале она предложила обсудить, кто и сколько должен России.

Захарова также предложила свести баланс за Вторую мировую войну и включить в него компенсацию за освобождение и восстановление Европы. Она отметила, что и распад СССР «обошелся недешево». По словам представителя МИД РФ, западные политики давно признали свою роль в этом процессе, поэтому есть все основания «доставать калькулятор».

Ранее в силовых структурах заявили о выводе из Сумской области одной из бригад ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами