Китай готов участвовать в гарантиях безопасности Украины

Китай готов направить свои военные силы на Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на источники.

«Пекин готов направить солдат на Украину в рамках миротворческой миссии», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что КНР согласна на участие в случае, если миссия будет развернута под мандатом ООН.

Соединенные Штаты считают, что Европа должна взять на себя ведущую роль в вопросе обеспечения гарантий безопасности для Украины, сообщил телеканал CNN. При этом Вашингтон не исключает, что американские пилоты могли бы принять участие в патрулировании воздушного пространства Украины. В НАТО заявляют, что будут укреплять ВСУ даже после завершения СВО. В свою очередь Россия выступает против любых гарантий безопасности, которые будут представлять угрозу Москве. О каких гарантиях идет речь и почему этот вопрос так важен для России — в материале «Газеты.Ru».

Москва предлагает альтернативу в качестве размещения контингента независимых государств, которые не участвовали в СВО на стороне Украины. Это могут быть Китай, Индия, Белоруссия, арабские государства, да те же «голубые каски» ООН.

Ранее в России объяснили, почему Зеленский отверг все мирные предложения Трампа.