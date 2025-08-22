В России объяснили, почему Зеленский отверг все мирные предложения Трампа

Провал мирных планов президента США Дональда Трампа по Украине может привести к тому, что Вашингтон просто отойдет от переговорного процесса, допустил в разговоре с «Газетой.Ru» политолог Павел Святенков. По его мнению, европейцам с их агрессивной повесткой удалось перехватить инициативу, что ставит под сомнение степень дальнейшего американского участия в урегулировании.

Так политолог прокомментировал рассказ главы МИД РФ Сергея Лаврова о переговорах Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. По словам дипломата, американский лидер сделал коллеге несколько конкретных предложений по мирному урегулированию. Но Зеленский на все ответил «нет».

«Можно констатировать, что, очевидно, европейцы предприняли деятельные усилия с целью заблокировать мирные инициативы Трампа, провели тщательную работу с украинскими властями, - отмечает в связи с этим Святенков. – То есть они заранее выдвинули идеи, каждая из которых противоречила планам Вашингтона, но была по нраву Киеву: временное прекращение огня вместо полного урегулирования и т. д. Поскольку Зеленский все это поддержал, Европа и Украина в итоге успешно торпедировали трамповские предложения. Более того, предложения лидеров ЕС изначальны были рассчитаны и на то, что их не примет Россия».

Все это, по мнению политолога, может привести к тому, что Трамп постепенно дистанцируется от разрешения конфликта.

«В администрации США есть влиятельные силы, считающие, например, что лучше заняться Китаем, Ближним Востоком. Трамп вынужден к ним прислушиваться. Во-вторых, существует и устоявшаяся традиция, по которой Штаты в крупном конфликте приходят к его завершению, оказываясь в стане победителей, но понеся при этом наименьшие издержки. Сейчас Трамп в той ситуации, когда еще может примкнуть, в зависимости от развития события, хоть к России, хоть к европейцам. Поэтому не исключено, что он уйдет на позицию наблюдателя, сказав ЕС, мол, берите все на себя», - считает Святенков.

О переговорах Трампа и Зеленского Лавров рассказал в интервью телеканалу NBC News. В ходе беседы дипломат упомянул о том, что американский президент, в частности, предлагал коллеге отказаться от планов вступления в НАТО. Украинский лидер не поддержал это предложение, как и другие идеи Трампа.

Россия же, подчеркнул Лавров, напротив, проявила гибкость на двусторонней встрече с президентом США на Аляске. Но позиция Киева делает невозможными переговоры Путина и Зеленского в ближайшее время, отметил дипломат: сейчас просто нет повестки.

Ранее стало известно мнение россиян о саммите Путина и Трампа на Аляске.