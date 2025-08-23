На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия готова вывезти оставшихся сограждан из сектора Газа

МИД: Россия готова помочь в эвакуации оставшихся россиян из сектора Газа
true
true
true
close
Amir Cohen/Reuters

Россия готова при необходимости и по согласованию с Израилем помочь в организации эвакуации оставшихся россиян из сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

По информации ведомства, сейчас в анклаве находятся 67 россиян и их ближайших родственников. Российские дипломаты постоянно поддерживают с ними связь, добавили в МИД РФ. Представитель ведомства напомнил, что в конце 2023 года была проведена массовая эвакуация из сектора Газа россиян и их ближайших родственников из числа палестинцев (супруги и несовершеннолетние дети). Эвакуация была организована по поручению президента России на фоне начавшегося палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года.

В ходе основного этапа эвакуации самолетами МЧС России были вывезены практически все российские граждане и члены их семей, изъявившие желание покинуть палестинский анклав (всего около 1200 человек, более половины из них — женщины и дети).

22 августа продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском анклаве. В свою очередь Израиль назвал доклад ООН о голоде в Газе сфабрикованным.

Ранее ХАМАС призвал открыть границу для доставки гумпомощи после заявления ООН о голоде в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами