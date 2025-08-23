Россия готова вывезти оставшихся сограждан из сектора Газа

Россия готова при необходимости и по согласованию с Израилем помочь в организации эвакуации оставшихся россиян из сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

По информации ведомства, сейчас в анклаве находятся 67 россиян и их ближайших родственников. Российские дипломаты постоянно поддерживают с ними связь, добавили в МИД РФ. Представитель ведомства напомнил, что в конце 2023 года была проведена массовая эвакуация из сектора Газа россиян и их ближайших родственников из числа палестинцев (супруги и несовершеннолетние дети). Эвакуация была организована по поручению президента России на фоне начавшегося палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года.

В ходе основного этапа эвакуации самолетами МЧС России были вывезены практически все российские граждане и члены их семей, изъявившие желание покинуть палестинский анклав (всего около 1200 человек, более половины из них — женщины и дети).

22 августа продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском анклаве. В свою очередь Израиль назвал доклад ООН о голоде в Газе сфабрикованным.

Ранее ХАМАС призвал открыть границу для доставки гумпомощи после заявления ООН о голоде в Газе.