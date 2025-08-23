Новая ракета ВСУ «Фламинго», которая якобы является украинской, на самом деле собирается из британских деталей. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил Александр Бородай.

«Эта ракета, конечно, не украинская, это английская ракета, которая, скорее всего, и будет собираться из английских деталей», — отметил он.

Бородай добавил, что Украина самостоятельно не может полноценно наладить цикл производства таких ракет.

До этого обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик писал о том, что массовое производство дальнобойных ракет Flamingo («Фламинго») даст возможность ВСУ наносить сокрушительные удары вглубь российской территории.

По словам автора, компания Fire Point планирует с октября выпускать по семь ракет Flamingo ежедневно. Тревитик подчеркивает, что «Фламинго» с дальностью полета 3000 км и боеголовкой весом 1150 кг превосходит по дальности и разрушительной силе все имеющееся у Украины ракетное вооружение и беспилотники. Производство 2555 ракет в год, по его мнению, может существенно изменить ситуацию.

Ранее эксперт назвал важную деталь украинской ракеты «Фламинго».