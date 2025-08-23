На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России заявили, что ракета ВСУ «Фламинго» на самом деле британская

Депутат Бородай: ракета ВСУ «Фламинго» состоит из британских деталей
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Новая ракета ВСУ «Фламинго», которая якобы является украинской, на самом деле собирается из британских деталей. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил Александр Бородай.

«Эта ракета, конечно, не украинская, это английская ракета, которая, скорее всего, и будет собираться из английских деталей», — отметил он.

Бородай добавил, что Украина самостоятельно не может полноценно наладить цикл производства таких ракет.

До этого обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик писал о том, что массовое производство дальнобойных ракет Flamingo («Фламинго») даст возможность ВСУ наносить сокрушительные удары вглубь российской территории.

По словам автора, компания Fire Point планирует с октября выпускать по семь ракет Flamingo ежедневно. Тревитик подчеркивает, что «Фламинго» с дальностью полета 3000 км и боеголовкой весом 1150 кг превосходит по дальности и разрушительной силе все имеющееся у Украины ракетное вооружение и беспилотники. Производство 2555 ракет в год, по его мнению, может существенно изменить ситуацию.

Ранее эксперт назвал важную деталь украинской ракеты «Фламинго».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами