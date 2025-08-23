На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путина удивило звание девушки, которую он принял за школьницу

Путин удивился званию девушки, задавшей ему вопрос о Севморпути
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин удивился званию молодой девушки, которая задала ему вопрос о важности Севморпути. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу президент встретился с работниками атомной отрасли. Одна из участниц, второй помощник капитана ледокольного флота, спросила его о значении Северного морского пути (СМП).

«Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», — выразил удивление Путин.

Глава государства также пожелал девушке успехов.

СМП — это кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком, пролегающий через моря Северного Ледовитого океана. Он является важной транспортной артерией, связывающей порты Арктики, обеспечивающей перевозки между Европой и Азией, а также северный завоз. Этот путь проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично по Берингову морю.

В августе 2022 года правительство России утвердило стратегию развития СМП до 2035 года. Согласно этому плану, объем грузопотока на маршруте должен достичь 80 млн тонн к 2024 году, 150 млн тонн к 2030 году и 220 млн тонн к 2035 году.

Ранее Путин посетил церемонию поднятия флага над атомной подлодкой «Князь Пожарский».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами