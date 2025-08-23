На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Репортеры вновь заметили синяк на руке Трампа

DB: репортеры снова запечатлели синяк на руке Трампа, покрытый тональным кремом
true
true
true
close
Brian Snyder/Reuters

Предположительно, синяк, покрытый плотным слоем тонального крема, снова заметили на правой руке президента США Дональда Трампа в пятницу, 23 августа. Об этом сообщает издание The Daily Beast (DB).

Фотожурналисты запечатлели Трампа во время визита на выставку в образовательном музее «Дом народа» (People«s House), который находится неподалеку от Белого дома.

В публикации отмечается, что в этот раз нерастушеванный тональный крем на руке политика был особенно заметен.

Издание утверждает, что Трамп «несколько стеснялся этого, когда выступал в Белом доме, он прятал правую руку под левой, когда складывал их перед собой».

В июле Трамп прошел медицинский осмотр после того, как СМИ вновь обратили внимание на синяк на его руке. У президента США обнаружили хроническую венозную недостаточность, но он чувствует себя «отлично», заявили в Белом доме. Гематомы, которые замечают у американского лидера с начала года, там объяснили постоянными рукопожатиями и побочными эффектами аспирина — его Трамп принимает в рамках «стандартной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США объяснили ухудшение здоровья Трампа «борьбой с радикалами».

