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В США объяснили ухудшение здоровья Трампа «борьбой с радикалами»

Сенатор Табервилл объяснил венозную недостаточность Трампа борьбой с радикалами
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Хроническая венозная недостаточность, диагностированная у президента США Дональда Трампа во время медицинского обследования, может быть обусловлена последствиями его «борьбы с радикалами». Об этом заявил американский сенатор Томми Табервилл, чьи слова приводит The Hill.

«Сейчас на такого человека, как президент Трамп, оказывается давление не только со стороны внешних сил <…> по всему миру, но и в связи с борьбой с радикалами в этой стране. Каждый день — это почти как драка», — заявил он.

Дональд Трамп прошел медицинский осмотр после того, как СМИ вновь обратили внимание на синяк на его руке. У президента США обнаружили хроническую венозную недостаточность, но он чувствует себя «отлично», заявили в Белом доме.

Гематомы, которые замечают у американского лидера с начала года, там объяснили постоянными рукопожатиями и побочными эффектами аспирина — его Трамп принимает в рамках «стандартной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний». Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее стало известно о влиянии Мелании Трамп на мировую политику.

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