Власти направят около 1 млрд рублей на восстановление морского порта Мариуполя

Правительство России направит около 1 млрд рублей на восстановление морского порта Мариуполя. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

«Такое решение позволит увеличить пропускную способность порта, повысить устойчивость и связанность транспортного комплекса юга России, что имеет первостепенное значение для строительства жилья и работы промышленных предприятий, ну и для обеспечения снабжения людей всем необходимым», – заявил он.

Мишустин подчеркнул, что в Мариуполе расположена единственная на Азовском море глубоководная грузовая гавань. По его словам, ключевые объекты морского порта Мариуполя нуждаются в восстановлении.

Также Мишустин поручил при необходимости скорректировать проект бюджета на ближайшие три года для выполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)

11 августа сообщалось, что в логистический центр в порту Мариуполя завезено порядка 32 тыс. тонн стройматериалов.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.