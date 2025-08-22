Востоковед объяснил слова президента Азербайджана о готовности к войне

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности страны к войне связано с визитом президента Ирана Масуда Пезешкиана в Армению. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Востоковед уточнил, что заявление азербайджанского лидера отражает напряженность договоренностей и деталей меморандума, подписанного между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне. По его словам, в документе есть «серьезные детали», о которых стороны умалчивают.

«На этой неделе президент Ирана побывал в Ереване. Он предложил Армении подписать стратегический договор, в котором определяется статус Зангезурского коридора. Азербайджан это не устраивает», — сказал востоковед.

22 августа Алиев призвал страну быть готовой к войне «в любой момент». По его словам, после второй Карабахской войны в 2020 году Баку увеличил численность спецподразделений «на тысячи». Кроме того, страна модернизирует армию, закупая беспилотники и боевые самолеты. В России подозревают, что слова Алиева о войне предназначались Москве, ведь у Баку с ней сейчас напряженные отношения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

