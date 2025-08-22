Политолог объяснил заявление Алиева о готовности к войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря о готовности к войне, хочет продавить ратификацию парламентом Армении соглашения Баку и Еревана. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин. Он напомнил, что страны недавно подписали в Вашингтоне декларацию по мирному урегулированию, однако весомая часть армянских законодателей против ратификации документа.

Баку же таким образом предупреждает Ереван о готовности снова прибегнуть к силовому сценарию, считает эксперт.

«Также слова Алиева можно считать сигналом Тегерану — противнику освоения азербайджанской стороной Зангезурского коридора. Но уверен, это вызовет ответную симметричную реакцию Ирана в виде заявлений о мощи КСИР, новых вооружениях и готовности к войне», — сказал Козюлин.

22 августа Алиев призвал страну быть готовой к войне «в любой момент». По его словам, после второй Карабахской войны в 2020 году Баку увеличил численность спецподразделений «на тысячи». Кроме того, страна модернизирует армию, закупая беспилотники и боевые самолеты. В России подозревают, что слова Алиева о войне предназначались Москве, ведь у Баку с ней сейчас напряженные отношения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

