Графолог назвала Трампа решительным человеком из-за его почерка

Почерк президента США Дональда Трампа отражает его решительность. Об этом «Ленте.ру» заявила графолог, психолог Светлана Коваленко.

«Почерк Трампа со временем несильно изменился. Он стал даже более активным. Этот частокол, как выглядят заборчики, свидетельствует о том, что он более настойчив, уверен в том, чего он хочет достичь и добиться, и он будет этого добиваться, невзирая ни на что», — сказала эксперт.

Коваленко добавила, что почерк Трампа показывает американского лидера, как решительного человека, способного просчитать свои желания на несколько шагов вперед. По словам психолога, Трамп не будет ставить в приоритет желания окружающих.

Несколькими часами ранее политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан опубликовал фото ответа Трампа на письмо главы венгерского кабмина Виктора Орбана об ударе Украины по нефтепроводу «Дружба». В своем ответе президент США заявил, что очень зол из-за произошедшего. При этом глава государства назвал премьера Венгрии «другом».

