Лукашенко назвал повод для вступления Белоруссии в конфликт с Украиной

Лукашенко: Белоруссия будет воевать только в случае нападения на нее
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Белоруссия не планирует нападать на Украину и примет участие в военных действиях только в случае внешней агрессии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, чьи слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Он прокомментировал распространяемые слухи о том, что если Соединенным Штатам Америки и Украине не удастся достичь договоренностей, то Белоруссия якобы начнет наступление на Украину с северного направления и будет совместно с Российской Федерацией атаковать ее территорию.

«Это невозможно. Зачем нам это нужно? Мы никогда не ставили перед собой таких целей. Воевать мы будем только в одном случае: если кто-то атакует нас. Вот тогда мы будем воевать всеми возможными и невозможными методами», — сказал белорусский лидер, добавив, что «пока Украина против Белоруссии воевать не собирается».

В конце июля президент Белоруссии выразил нежелание вступать в войну, однако отметил, что в стране «на всякий случай» ведутся приготовления к возможному конфликту.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится «набить морду» в войне.

