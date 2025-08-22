На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт оценил планы Нетаньяху установить контроль над Газой

Политолог Цуканов: Нетаньяху хочет победить ХАМАС, чтобы укрепить свою власть
true
true
true
close
Jack Guez/Reuters

Эксперт Российского совета по международным делам, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов в беседе с kp.ru прокомментировал планы израильского руководства установить контроль над Газой. По его мнению, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху важно победить палестинское движение ХАМАС на поле боя, чтобы укрепить свою власть.

«Дипломатическая же сделка открыла бы дорогу к досрочным выборам, что станет для премьера концом карьеры. Особенно с учетом длинного «флера» его уголовных дел. Нетаньяху же рассчитывает: победителей не судят», — сказал Цуканов.

При этом он отметил, что у Израиля есть сложности. В частности, речь о нехватке солдат, общая усталость граждан от конфликта и риск перехода палестинцев к партизанской войне.

22 августа Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над сектором Газа и ликвидации структуры ХАМАС.

20 августа стало известно, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

Ранее в Израиле предупредили ХАМАС об открытии «врат ада».

