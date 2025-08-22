На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕК подтвердила получение письма от Венгрии и Словакии по «Дружбе»

ЕК получила письмо от Венгрии и Словакии по атаке ВСУ на газопровод «Дружба»
close
Gleb Garanich/Reuters

Еврокомиссия подтвердила получение письма от Венгрии и Словакии по поводу атаки Украины на трубопровод «Дружба». Об этом сообщил РИА Новости источник в ЕК.

«Мы подтверждаем, что получили письмо от властей Словакии и Венгрии и ответим в установленные сроки», — говорится в сообщении.

Утром 22 августа украинские беспилотные летательные аппараты вновь атаковали нефтепровод «Дружба», по которому осуществляется транспортировка нефти из РФ в Словакию и Венгерию. В результате атаки поставки российской нефти в указанные страны будут приостановлены как минимум на пять дней. Это уже второй удар по данному трубопроводу за последнюю неделю: возобновление прокачки нефти после предыдущей атаки было осуществлено сравнительно недавно.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что ремонтные работы на нефтепроводе «Дружба» планируется завершить к понедельнику, 25 августа. По ее информации, украинские вооруженные силы атаковали инфраструктуру нефтепровода, расположенную в районе границы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Ранее Трамп заявил, что очень зол на Украину из-за удара по нефтепроводу «Дружба».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами