ЕК подтвердила получение письма от Венгрии и Словакии по «Дружбе»

ЕК получила письмо от Венгрии и Словакии по атаке ВСУ на газопровод «Дружба»

Еврокомиссия подтвердила получение письма от Венгрии и Словакии по поводу атаки Украины на трубопровод «Дружба». Об этом сообщил РИА Новости источник в ЕК.

«Мы подтверждаем, что получили письмо от властей Словакии и Венгрии и ответим в установленные сроки», — говорится в сообщении.

Утром 22 августа украинские беспилотные летательные аппараты вновь атаковали нефтепровод «Дружба», по которому осуществляется транспортировка нефти из РФ в Словакию и Венгерию. В результате атаки поставки российской нефти в указанные страны будут приостановлены как минимум на пять дней. Это уже второй удар по данному трубопроводу за последнюю неделю: возобновление прокачки нефти после предыдущей атаки было осуществлено сравнительно недавно.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что ремонтные работы на нефтепроводе «Дружба» планируется завершить к понедельнику, 25 августа. По ее информации, украинские вооруженные силы атаковали инфраструктуру нефтепровода, расположенную в районе границы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Ранее Трамп заявил, что очень зол на Украину из-за удара по нефтепроводу «Дружба».