В Еврокомиссии раскрыли расходы стран ЕС на помощь Украине

Евросоюз истратил на Украину с начала СВО почти €170 млрд. Об этом сообщили в Еврокомиссии, пишет ТАСС.

«168,9 млрд евро составил общий объем помощи от Евросоюза и его стран-членов», — подсчитали в ЕК.

Из них €59,6 млрд приходятся на вооружение, в эту сумму входят как двусторонние поставки, так и закупки через Европейский фонд мира.

В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что геополитическое противостояние за будущее Украины и безопасность Европы вступило в решающую стадию. Польский лидер подчеркнул необходимость сохранения единства западных стран перед лицом угроз. По его мнению, действия РФ подтверждают, что сдерживание требует коллективных усилий.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что европейские союзники будут оказывать Киеву военную помощь до тех пор, пока Украина продолжает боевые действия.

Ранее в МИД РФ раскрыли, сколько продержится Украина без помощи Запада.