В МИД Польши заявили о намерении ЕС продолжать военную помощь Украине

Европейские союзники будут оказывать Киеву военную помощь до тех пор, пока Украина продолжает боевые действия. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.

«Мы будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в ЕС. Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу», — сказал он.

Сикорский высоко оценил дипломатические усилия американского президента Дональда Трампа и выразил надежду, что Вашингтон согласен с Брюсселем по поводу того, что Киев должен сам решать вопрос о территориальных уступках.

16 августа газета The New York Times писала, что лидеры европейских стран и руководство Европейского союза фактически отказались от предложения Трампа перейти к заключению всеобъемлющего мирного соглашения по Украине без предварительного приостановления огня.

В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что геополитическое противостояние за будущее Украины и безопасность Европы вступило в решающую стадию. Польский лидер подчеркнул необходимость сохранения единства западных стран перед лицом угроз. По его мнению, действия РФ подтверждают, что сдерживание требует коллективных усилий.

Ранее послы стран ЕС собрались на экстренную встречу по итогам саммита РФ и США.