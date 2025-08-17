На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД Польши заявили о намерении ЕС продолжать военную помощь Украине

Глава МИД Польши Сикорский: ЕС поддержит Киев, если он решит продолжать войну
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Европейские союзники будут оказывать Киеву военную помощь до тех пор, пока Украина продолжает боевые действия. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.

«Мы будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в ЕС. Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу», — сказал он.

Сикорский высоко оценил дипломатические усилия американского президента Дональда Трампа и выразил надежду, что Вашингтон согласен с Брюсселем по поводу того, что Киев должен сам решать вопрос о территориальных уступках.

16 августа газета The New York Times писала, что лидеры европейских стран и руководство Европейского союза фактически отказались от предложения Трампа перейти к заключению всеобъемлющего мирного соглашения по Украине без предварительного приостановления огня.

В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что геополитическое противостояние за будущее Украины и безопасность Европы вступило в решающую стадию. Польский лидер подчеркнул необходимость сохранения единства западных стран перед лицом угроз. По его мнению, действия РФ подтверждают, что сдерживание требует коллективных усилий.

Ранее послы стран ЕС собрались на экстренную встречу по итогам саммита РФ и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами