В МИД России рассказали о перспективах встречи Путина с Зеленским

Лавров: встреча Путина и Зеленского состоится, когда будет готова «повестка дня»

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но российский лидер согласится провести такой саммит по мере готовности «повестки дня». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.

По его словам, на данный момент российско-украинский саммит при участии двух лидеров не запланирован.

«Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита, и эта повестка дня совсем не готова», — отметил дипломат.

18 августа в Белом доме прошла встреча Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. После нее президент США принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с Путиным на Аляске.

Глава Белого дома обсудил с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее стало известно, почему РФ держит интригу по поводу встречи Путина и Зеленского.