Лукашенко высказался о возможных переговорах с беглой оппозицией

Лукашенко заявил, что ему не о чем говорить с беглыми оппозиционерами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит причин для переговоров с представителями беглой оппозиции. Его слова приводит агентство БелТА.

«Я с кем должен садиться за стол? С теми, кто развалил страну? Ладно, я это мог бы перешагнуть. Ну а какой прок от них? Они что, нам что-то помогут — народу, государству? Они нам не помощники. А по грязи ходить — можно грязью замазаться. Зачем это мне? Это мне не нужно. Мне с ними не о чем говорить», — сказал он.

В начале июля, в преддверии Дня Независимости Белоруссии, Лукашенко удовлетворил ходатайства о помиловании 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности. Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин, трое из них – старше 50 лет.

В июне пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что президент подписал помилование для 14 заключенных, среди которых супруг экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Сергей. Данное решение было принято в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа.

Ранее Тихановская попросила Трампа не восстанавливать отношения с Лукашенко.