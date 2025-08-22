Политолог назвал пиаром планы Киева изменить границы Донбасса

Политолог Павлив усомнился в том, что Киев изменит границы Донбасса

Политолог Михаил Павлив в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал законопроект, внесенный в Верховную раду, подразумевающий включение подконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав Харьковской и Днепропетровской областей.

По мнению эксперта, это просто личный пиар автора документа — украинского депутата Анны Скороход и ничего более.

«Скороход, как ставленница США, имеет право сделать такое заявление, так как прекрасно понимает, что никто в Раде за это голосовать не будет. Никто из слуг народа на это не решился бы, потому что сразу прилетело бы от Банковой», — сказал Павлив.

21 августа Скороход сообщила, что Рада рассмотрит закон о включении подконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской народных республик в состав Харьковской и Днепропетровской областей.

Данная инициатива якобы сможет де-юре закрепить эти территории за Украиной на случай будущих мирных переговоров, подчеркнула парламентарий.

Ранее украинский политик заявил об обвале фронта для ВСУ.