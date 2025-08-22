У Крыма появился новый гимн

В парламенте Крыма утвердили новый гимн республики, авторами которого стали экс-сенатор Ольга Ковитиди и поэт Илья Резник. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

«Есть большой символизм в том, что он принят сегодня, в День Государственного Флага России. Это подчеркивает борьбу поколений крымчан за возвращение на Родину, неразрывную связь Крыма с Россией», — отметил он.

Всего на конкурс было представлено 94 варианта гимна со всей России. При выборе комиссия не знала авторов слов и музыки и выбирала вслепую. В результате отбора лучшим был признан вариант гимна Ольги Ковитиди и Ильи Резника.

Ранее Константинов отмечал по каким критериям будут оцениваться работы. Он обращал внимание, что в новом гимне должна быть заложена идея Крымской весны, отражена борьба крымчан за возвращение на Родину, преданность народа России.

