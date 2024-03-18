Путин завершил речь на концерте в Москве словами «Да здравствует Россия!»

Президент РФ Владимир Путин, посетивший концерт на Красной площади в Москве по случаю 10-летия воссоединения Крыма с Россией, завершил свою речь словами «Да здравствует Россия!» Об этом сообщает ТАСС.

После этого на Красной площади прозвучал гимн страны. Глава государства вместе с участниками и зрителями спел гимн страны.

«Мы гордимся Россией!» — сказал российский лидер после исполнения гимна.

2 февраля Путин рассказал, что опирался на общественное мнение, когда принимал решения по вопросам Крыма и Донбасса. По его словам, если бы не настрой общества, в Крыму и Донбассе «ничего бы не происходило».

До этого Путин заверил, что Российская Федерация сделает все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма.

18 марта отмечается день вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Ровно 10 лет назад в Кремле состоялось подписание договора о принятии полуострова в РФ.

Ранее Путин заявил, что Россию нельзя привести к единому знаменателю.