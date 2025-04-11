Константинов: в новом гимне Крыма отразится борьба за возвращение на родину

Борьба за воссоединение с Россией и любовь крымчан к родине отразятся в новом гимне Крыма. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«В новый гимн мы хотим заложить идею Крымской весны, отразить борьбу крымчан за возвращение на Родину, преданность нашего народа России, которую мы не растеряли со временем. Новый гимн должен олицетворять эти образы», — подчеркнул он.

Константинов напомнил, что музыкальные и текстовые композиции будут приниматься комиссией до 1 июня 2025 года. На сегодняшний день, отметил глава парламента Крыма, уже подано 29 заявок.

В конце марта Константинов говорил, что Крым готов при соответствующей необходимости предоставить Западу доказательства законности референдума о воссоединении региона с Россией в 2014 году.

Как подчеркивал глава регионального парламента, региону важно, что результаты референдума о воссоединении с Россией принимают в Москве, а Запад может это принимать или не принимать. В Крыму не намерены ни перед кем оправдываться, добавил глава парламента.

Ранее в Европе признали, что Крым и Донбасс останутся за Россией.