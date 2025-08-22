В Bloomberg узнали о сигнале Китая США перед встречей с РФ и Индией

Bloomberg: Китай послал США сигнал перед встречей с РФ и Индией на саммите ШОС

Китай послал США сигнальное сообщение перед встречей с Россией и Индией на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в конце августа. Об этом сообщает Bloomberg.

В Пекине заявили, что одна страна ставит свои интересы выше интересов других государств, тем самым угрожая мировой стабильности.

Представитель министерства иностранных дел Китая Лю Бинь заявил, что ШОС может дать альтернативу устаревшим замыслам холодной войны, таких как соперничество глобальных держав, и демонстрирует систему мирового управления нового типа.

Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября текущего года. На мероприятие приглашены десятки мировых лидеров, в том числе президент Российской Федерации Владимир Путин.

ШОС — международная организация, которая была создана в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Белоруссия.

Ранее в МИД КНР сообщили, что более 20 лидеров примут участие в саммите ШОС в Тяньцзине.