На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Bloomberg узнали о сигнале Китая США перед встречей с РФ и Индией

Bloomberg: Китай послал США сигнал перед встречей с РФ и Индией на саммите ШОС
true
true
close
Tyrone Siu/Reuters

Китай послал США сигнальное сообщение перед встречей с Россией и Индией на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в конце августа. Об этом сообщает Bloomberg.

В Пекине заявили, что одна страна ставит свои интересы выше интересов других государств, тем самым угрожая мировой стабильности.

Представитель министерства иностранных дел Китая Лю Бинь заявил, что ШОС может дать альтернативу устаревшим замыслам холодной войны, таких как соперничество глобальных держав, и демонстрирует систему мирового управления нового типа.

Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября текущего года. На мероприятие приглашены десятки мировых лидеров, в том числе президент Российской Федерации Владимир Путин.

ШОС — международная организация, которая была создана в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Белоруссия.

Ранее в МИД КНР сообщили, что более 20 лидеров примут участие в саммите ШОС в Тяньцзине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами