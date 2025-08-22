На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Арестович заявил, что Украина больше не наследник победителей Второй мировой

Арестович: Украина вычеркнула себя из наследников победителей Второй мировой
true
true
true
close
Alexey Arestovych/YouTube

Украина вычеркнула себя из наследников победителей Второй мировой войны. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Международное право всегда устанавливается силой. Заметьте, что Украина вычеркнула себя из наследников победителей Второй мировой», — подчеркнул он.

С точки зрения Арестовича, Украина должна отказаться от «антипроекта» России и «стать собой» - превратиться в «перекресток миров, культур и экономик».

До этого бывший советник также отмечал, что единственной возможностью для Украины сохранить свою государственность остается признание своего нейтрального статуса и построение добрососедских отношений с Россией и Белоруссией.

По словам Арестовича, экономически наиболее перспективна роль Украине в качестве «степного коридора» - между РФ, Центральной Азией, Закавказьем и ЕС.

Ранее главком ВСУ призвал готовиться воевать с Россией даже в случае мирного соглашения.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами