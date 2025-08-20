Арестович назвал единственную возможность сохранить Украину

Арестович: Украина выживет только при условии хороших отношений с Россией

Единственной возможностью для Украины сохранить свою государственность остается признание своего нейтрального статуса и построение добрососедских отношений с Россией и Белоруссией. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«У Украины остался только один выход для ее сохранения - признание общего символического капитала с Россией и Беларусью, нейтральный статус и построение добрососедских отношений с РФ и РБ (Белоруссией – «Газета.Ru») с сохранением политической независимости и уникальной роли «перекрестка миров» - между РФ и Европой», — отметил он.

По словам Арестовича, экономически наиболее перспективна роль Украине в качестве «степного коридора» - между РФ, Центральной Азией, Закавказьем и ЕС.

18 августа Арестович назвал сценарий вероятного раздела республики на три части, одна из которых отойдет России.

По его мнению, Россия «заберет» южную и восточную часть Украины, то есть «земли имперского освоения». Территория Гетьманщины (в сложившихся границах современных стран это центральная часть республики. – Газета.Ru), по словам Арестовича, будет составлять Украину, похожую на сегодняшнюю Белоруссию.

Ранее главком ВСУ призвал готовиться воевать с Россией даже в случае мирного соглашения.