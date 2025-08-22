На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Таиланде оправдали оскорбившего короля политика и миллиардера

NYT: тайского экс-премьера Чинавата оправдали по делу об оскорблении монархии
true
true
true
close
Seksan Rochanametakul/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тайского миллиардера и бывшего премьер-министра Королевства Таксина Чинавата оправдали по делу об оскорблении монархии. Как пишет The New York Times, политику грозило до 15 лет лишения свободы.

По информации газеты, несмотря на то, что с политика сняли обвинения, он и его семья по-прежнему сталкиваются с юридическими угрозами.

Как пишет NYT, Чинават избежал тюремного заключения во время следствия, так как проходил лечение в VIP-палате больницы.

В мае Чинават попал под суд из-за того, что в интервью оскорбил короля страны Ваджиралонгкорна (Раму X). Как утверждала сторона обвинения, Чинават опорочил монархию в интервью южнокорейской газете «Чосон ильбо». Тогда он заявил, что члены Тайного совета (совещательного органа при короле Таиланда) поддержали госпереворот 22 мая 2014 года, в результате которого было свергнуто правительство во главе с Йинглак Чинават, младшей сестрой экс-премьера.

В 2023 году Чинават, покинувший страну после свергнувшего его правительство в 2006 году военного переворота, вернулся в Таиланд. Отмечается, что после военного переворота, Чинавата на родине приговорили к тюремному заключению по ряду обвинений в коррупции и превышении власти.

Ранее в Таиланде раскрыли число погибших в ходе конфликта с Камбоджей.

