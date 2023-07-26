Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбежавший из страны после госпереворота экс-премьер Таиланда вернется домой спустя 17 лет

Экс-премьер Таиланда Чинават вернется в страну 10 августа

close
100%
Depositphotos

Бывший премьер Таиланда Таксин Чинават, покинувший страну после свергнувшего его правительство в 2006 году военного переворота, намерен вернуться в Таиланд 10 августа, заявила младшая дочь политика, член руководства партии «Пхыа Тхаи» («Ради Таиланда») Пхенгтхонгтхан (Унг Инг) Чинават. Об этом сообщается на ее странице в соцсети.

«Я сама не верю, что сейчас напишу это: отец возвращается 10 июля и прибудет в аэропорт Донмыанг», — говорится в публикации дочери Чинават.

26 июля экс-премьеру Таиланда исполнилось 74 года.

После военного переворота 2006 года Таксина Чинавата таиландский суд приговорил к тюремному заключению по ряду обвинений в коррупции и превышении власти. При этом сам Чинават утверждал, что готов вернуться в страну, несмотря на угрозу заключения. По словам бывшего премьер-министра, он хотел бы вернуться на родину для воспитания внуков.

В прошлом году конституционный суд отстранил от работы премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях