Сбежавший из страны после госпереворота экс-премьер Таиланда вернется домой спустя 17 лет

Бывший премьер Таиланда Таксин Чинават, покинувший страну после свергнувшего его правительство в 2006 году военного переворота, намерен вернуться в Таиланд 10 августа, заявила младшая дочь политика, член руководства партии «Пхыа Тхаи» («Ради Таиланда») Пхенгтхонгтхан (Унг Инг) Чинават. Об этом сообщается на ее странице в соцсети.

«Я сама не верю, что сейчас напишу это: отец возвращается 10 июля и прибудет в аэропорт Донмыанг», — говорится в публикации дочери Чинават.

26 июля экс-премьеру Таиланда исполнилось 74 года.

После военного переворота 2006 года Таксина Чинавата таиландский суд приговорил к тюремному заключению по ряду обвинений в коррупции и превышении власти. При этом сам Чинават утверждал, что готов вернуться в страну, несмотря на угрозу заключения. По словам бывшего премьер-министра, он хотел бы вернуться на родину для воспитания внуков.

В прошлом году конституционный суд отстранил от работы премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.