В «забытой» Варшаве ищут виновных за пропуск встречи с Трампом в США

«Ъ»: в Польше ищут виновных в отсутствии приглашения в США на саммит по Украине

Представителя Польши не позвали на саммит с участием президента США Дональда Трампа, который прошел в Белом доме 18 августа. Теперь Варшава ищет виновных в этом, пишет «Коммерсантъ».

Польша видит себя союзником Украины и ключевым партнером США в Европе. Местные политики ожидали, что страна примет участие в саммите с Трампом, и теперь им приходится оправдываться за отсутствие приглашения.

Сильнее всего внешнеполитическое фиаско ударило по новому президенту Польши Каролю Навроцкому. Также в списке виновных значится глава МИД Польши Радослав Сикорский, который на онлайн-встрече с европейскими политиками якобы заявил о неготовности Варшавы участвовать в переговорах в Вашингтоне. Виноватой считают и Украину, которая могла бы «настоять» на участии Польши в этой встрече в Белом доме, однако не сделала этого.

Переговоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских государств состоялись 18 августа. На этой встрече присутствовали генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры ФРГ, Великобритании, Италии, Франции и Финляндии. Представителя Польши на эту встречу не пригласили.

