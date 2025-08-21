На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европейцы назвали секретный способ привлечь внимание Трампа

WSJ: лидеры Европы около 30 раз поблагодарили Трампа на встрече в Белом доме
Alexander Drago/Reuters

Европейские лидеры около 30 раз поблагодарили президента США Дональда Трампа во время встречи в Белом доме 18 августа. Об этом сообщила американская газета Wall Street Journal (WSJ).

«Европейские лидеры около 30 раз поблагодарили Трампа за его усилия во время публичной встречи», — говорится в публикации.

Лидеры Европы, по данным издания, утверждают, что секретный способ привлечь внимание Трампа — научиться говорить на его языке. В статье отмечается, что благодаря «болезненным уступкам» европейских государств удалось добиться изменения тона главы Белого дома на более дружелюбный. Однако дальнейшее развитие трансатлантических отношений вызывает глубокую обеспокоенность у европейцев, добавил автор материала.

До этого телеканал NBC сообщал, что европейские лидеры проинструктировали президента Украины Владимира Зеленского, как вести себя с Трампом во время встречи в Белом доме. Союзники, в частности, призвали его поблагодарить американского лидера за оружие и дипломатию. В результате, по указке Европы, Зеленский сказал спасибо Трампу «более десятка раз». Кроме того, европейцы посоветовали Зеленскому передать Мелании Трамп письмо от его супруги Елены Зеленской и надеть пиджак.

Ранее сообщалось, что Зеленский через президента США передал письмо Мелании Трамп.

