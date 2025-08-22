Европа и США должны учесть вопросы безопасности России ради обеспечения устойчивого мира на Украине. Об этом пишет американский журнал Responsible Statecraft.

«Сегодня может показаться наивным думать о системе европейской безопасности, включающей и Россию, и Украину. Но если мы хотим одновременно положить конец войне и обеспечить прочный мир в Европе, это единственный реалистичный вариант», — говорится в сообщении издания.

Брюссель вместо продвижения вопросов безопасности и Москве, и Киеву стремится к безопасности только для Украины.

Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года. Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО.

