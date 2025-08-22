На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-сотрудник Госдепа США рассказал об ошибке Трампа на встрече с Путиным

Politico: Трампу на переговорах с Путиным следовало добиваться прекращения огня
Сергей Бобылев/РИА Новости

Американский лидер Дональд Трамп во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшихся на Аляске, должен был добиваться немедленного прекращения огня на Украине. Об этом в ходе интервью для газеты Politico заявил бывший сотрудник Государственного департамента США, почетный президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.

По его мнению, хозяин Белого дома допустил «большую тактическую ошибку», исключив прекращение огня из повестки дня.

«Это, скорее всего, продлит войну», — сказал эксперт.

Очные переговоры Путина и Трампа на Аляске прошли 15 августа. По итогам встречи главы государств не подписали никаких соглашений. В то же время они заявили о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования украинского кризиса.

Впоследствии президент США сообщил, что они с российским коллегой пришли к выводу, что лучшим способом завершения вооруженного конфликта между Москвой и Киевом является подписание мирного соглашения. Американский лидер подчеркнул, что договоренности о простом прекращении огня «зачастую не выполняются».

Ранее Трамп попросил европейских лидеров отказаться от термина «прекращение огня».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
