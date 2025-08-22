На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД заявили о применении ВСУ «негуманного оружия» против мирных жителей

Посол Мирошник: ВСУ стали чаще использовать негуманное оружие против жителей ЛНР
Evgeniy Maloletka/AP

ВСУ чаще стали использовать «негуманное оружие» против жителей ЛНР. Об этом РИА Новости заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Они (медики. — «Газета.Ru») говорят о том, что за последние месяцы появляется все больше негуманного оружия, которое используется против мирного населения», — подчеркнул он.

К примеру, отметил он, боевая часть на украинских беспилотниках содержит такие поражающие элементы, которые оставляют долго не заживающие раны.

Речь также идет о шрапнели, которая «при взрыве разбрасывается на большую территорию и ранит практически всех, кто находится рядом», добавил Мирошник.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в результате обстрела ВСУ пострадал житель Глушковского района региона. Хинштейн добавил, что жителям региона стоит воздержаться от поездок в приграничные районы из-за небезопасной обстановки.

Ранее житель Курской области оставил послание ВС РФ во время оккупации ВСУ.

СВО: последние новости
