Пушков рассказал, какой рычаг давления на Киев есть у США

Пушков: США могут использовать данные о коррупции на Украине как рычаг давления
Mariam Zuhaib/AP

Администрация США может использовать имеющуюся информацию о коррупции в руководстве Украины в качестве рычага давления для урегулирования конфликта. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Если администрация Трампа задействует имеющиеся у нее данные о коррупции в киевской верхушке в качестве рычага давления на Украину, то это очень весомый аргумент в «большой игре» вокруг урегулирования кризиса. Диспозиция на шахматной доске может заметно измениться не в пользу Киева», — написал сенатор.

По мнению Пушкова, подобные действия американской стороны могут существенно повлиять на процесс разрешения украинского конфликта.

22 июля 2025 года Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии документ подписал украинский лидер Владимир Зеленский, но это решение стало причиной для протестов по всей стране. В результате 31 июля парламент принял в двух чтениях законопроект о возвращении независимости антикоррупционных структур, и в тот же день документ подписал Зеленский.

Ранее коррупционер из окружения Зеленского попался на новой афере.

