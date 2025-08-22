На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американский профессор раскритиковал президента Финляндии за высказывания о России

Американский профессор Радченко обвинил Стубба в расизме из-за слов о России
true
true
true
close
Emmi Korhonen/Reuters

Профессор американского университета Сергей Радченко подверг резкой критике президента Финляндии Александра Стубба за его высказывания о России. Соответствующую публикацию профессора процитировало финское издание Iltalehti.

«Почему уважаемый политик, доктор Лондонской школы экономики и человек, владеющий пятью языками, говорит такие ужасные расистские вещи? Надеюсь, я упустил какой-то важный контекст», — приводятся в материале слова Радченко.

Поводом для реакции профессора, как сообщает издание, стали прозвучавшие во время встречи Дональда Трампа с лидерами европейских стран слова Стубба, который назвал города Краматорск и Славянск «бастионами на пути гуннов».

Iltalehti отмечает, что обратилось за комментарием в канцелярию президента Финляндии, однако ответа на запрос получено не было.

Стубб на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами ЕС и Зеленским заявил, что конфликт на Украине будет разрешен, подобно тому, как это произошло в 1944 году для Финляндии. Позже президент Финляндии отметил, что исторические обстоятельства были совершенно иными: тогда Финляндия сохраняла независимость, но утратила суверенитет и часть территории. Стубб подчеркнул, что сейчас цель заключается в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины в долгосрочной перспективе и между этими ситуациями нет прямого сходства.

Ранее в Финляндии предложили США представить потерю пяти штатов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами