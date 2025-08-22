Американский профессор раскритиковал президента Финляндии за высказывания о России

Профессор американского университета Сергей Радченко подверг резкой критике президента Финляндии Александра Стубба за его высказывания о России. Соответствующую публикацию профессора процитировало финское издание Iltalehti.

«Почему уважаемый политик, доктор Лондонской школы экономики и человек, владеющий пятью языками, говорит такие ужасные расистские вещи? Надеюсь, я упустил какой-то важный контекст», — приводятся в материале слова Радченко.

Поводом для реакции профессора, как сообщает издание, стали прозвучавшие во время встречи Дональда Трампа с лидерами европейских стран слова Стубба, который назвал города Краматорск и Славянск «бастионами на пути гуннов».

Iltalehti отмечает, что обратилось за комментарием в канцелярию президента Финляндии, однако ответа на запрос получено не было.

Стубб на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами ЕС и Зеленским заявил, что конфликт на Украине будет разрешен, подобно тому, как это произошло в 1944 году для Финляндии. Позже президент Финляндии отметил, что исторические обстоятельства были совершенно иными: тогда Финляндия сохраняла независимость, но утратила суверенитет и часть территории. Стубб подчеркнул, что сейчас цель заключается в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины в долгосрочной перспективе и между этими ситуациями нет прямого сходства.

Ранее в Финляндии предложили США представить потерю пяти штатов.