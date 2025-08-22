США закрыли союзникам доступ к информации о переговорах по Украине

США перестали делиться с западными партнерами по альянсу «Пять глаз» разведданными, которые касаются мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что директор национальной разведки США Тулси Габбард несколько недель назад отдала американскому разведывательному сообществу директиву, которая предписывает не передавать союзникам Вашингтона любую информацию о мирных переговорах между Россией и Украиной.

CBS отмечает, что директива не препятствует обмену дипломатической информацией, которая была собрана иными способами, кроме разведсообщества США, или военной оперативной информацией, не связанной с переговорами.

В разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes, FVEY) входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США.

The Wall Street Journal писала, что США могут угрожать Украине прекратить обмен разведывательными данными в случае, если Киев откажется от мирного соглашения с Россией.

Ранее глава Нацразведки США высказалась о возможном урегулировании конфликта на Украине.