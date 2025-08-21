На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ рассказали об опасениях окружения экс-президента Бразилии из-за его плана бегства

O Globo: окружение Болсонару опасается его ареста из-за сведений о плане бегства в Аргентину
Adriano Machado/Reuters

Окружение бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару опасается его ареста и заключения в тюрьму из-за обнаружения сведений о плане его бегства в Аргентину. Об этом пишет бразильская газета O Globo.

«Содержание [обнаруженного] документа свидетельствует о том, что Жаир Мессиас Болсонару совершил действия, направленные на получение политического убежища в Аргентине», — приводит издание текст заключения полиции, сделанного после анализа содержания конфискованного у политика телефона.

По данным издания, окружение Болсонару считает эту информацию подлинной. При этом сочувствующие экс-президенту граждане были удивлены подобными планами. Если сведения подтвердятся, то они могут стать достаточным основанием для перевода бывшего главы государства в тюрьму, следует из материала.

В июне в Бразилии федеральная полиция обвинила Жаира Болсонару в шпионаже. По информации портала G1, схема включала слежку за людьми, которых правительство экс-президента считало противниками. Сын бывшего главы государства Карлос Болсонару возглавлял эту схему, а сам он был бенефициаром публичных нападок на людей.

Ранее экс-президента Бразилии Болсонару перевели под домашний арест.

