Названы темы прошедших переговоров Трампа с премьером Канады

Премьер Канады обсудил с Трампом торговлю и украинский мирный процесс
Alexander Drago/Reuters

Офис премьер-министра Канады сообщил, что в четверг состоялась беседа между премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, в ходе которой обсуждался широкий круг вопросов, включая торговые отношения между двумя странами и перспективы мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Лидеры обсудили текущие торговые вызовы, возможности и общие приоритеты в новых отношениях между Канадой и США в сферах экономики и безопасности. Лидеры также обсудили, как развить лидерство президента для поддержки долгосрочного мира и безопасности для Украины и Европы», — говорится в заявлении офиса.

Кроме того, в офисе премьер-министра Канады сообщили, что Трамп и Карни договорились о проведении еще одного телефонного разговора в ближайшем будущем.

В начале августа глава Белого дома ввел против Канады пошлины в размере 35%.

Ранее Трамп пояснил, почему Канада должна войти в состав США

