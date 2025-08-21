На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Советник Трампа высказался о пошлинах на товары из Индии

Наварро: США по-прежнему намерены повысить пошлины на товары из Индии
CNP/AdMedia/Global Look Press

США по-прежнему хотят увеличить на 25% пошлины на товары из Индии в связи с закупками ею российской нефти. Об этом заявил старший советник американского президента по торговле и производству Питер Наварро во время беседы с журналистами в Белом доме, пишет ТАСС.

«Я думаю, что это произойдет», — сказал он, отвечая на вопрос о дополнительных пошлинах в отношении Индии.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому были введены дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Индии за покупку ею российской нефти. Позже американский лидер пригрозил удвоить их до 50% 27 августа.

По данным Bloomberg, несмотря на давление со стороны американского лидера, Индия не планирует отказываться от российской нефти, поскольку ее низкая цена, позволяет сдерживать инфляцию в стране. Поэтому импорт нефти из РФ Индией, как говорится в публикации, «скорее всего, останется на текущем уровне».

Ранее сообщалось, что Индия может начать добычу ресурсов в России на фоне угроз Трампа.

