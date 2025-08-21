На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о приближении «интересных времен» в ситуации с Украиной

Трамп: в ситуации вокруг Украины ожидаются интересные времена
Alex Brandon/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в ситуации, связанной с кризисом на Украине, следует ожидать развития событий, выходящего за рамки стандартных сценариев. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Впереди интересные времена!» — написал глава Белого дома.

Помимо этого, Дональд Трамп подверг критике политику предыдущего президента США Джо Байдена, отметив, что тот уделял основное внимание оборонительным возможностям украинской стороны, а не наступательным.

«Лживый и крайне некомпетентный Джо Байден не позволял Украине давать отпор, а лишь обороняться. И к чему это привело?!» — отметил политик.

В заключение Трамп подчеркнул, что в случае сохранения им поста президента США после 2020 года кризисная ситуация на Украине не возникла бы.

19 августа сообщалось, что Трамп не хочет слишком долго ждать следующей встречи по мирному урегулированию украинского кризиса и намерен добиться прекращения конфликта в максимально короткие сроки.

Ранее СМИ узнали о планах Трампа «отойти» от переговоров по Украине.

Переговоры о мире на Украине
