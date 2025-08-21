Карасин рассказал о влиянии саммита России и США на Аляске

Карасин: саммит на Аляске открыл для России больше возможностей на ГА ООН

Встреча России и США на Аляске изменила международную атмосферу и открыла для российской делегации на 80-й сессии Генассамблеи ООН больше возможностей для встреч и обсуждений, чем в предыдущие годы. Об этом заявил глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, Россия всегда готова к конструктивному разговору с другими делегациями.

До этого президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Органищации Объединенных Наций (ООН).

Делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в ее состав вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, главы парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

80-я сессия ГА ООН будет проходить в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, пройдет в конце сентября. В рамках празднования запланировано проведение различных мероприятий и выставок.

Ранее в МИД РФ назвали «позором» избрание Бербок главой Генассамблеи ООН.