На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Карасин рассказал о влиянии саммита России и США на Аляске

Карасин: саммит на Аляске открыл для России больше возможностей на ГА ООН
true
true
true
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Встреча России и США на Аляске изменила международную атмосферу и открыла для российской делегации на 80-й сессии Генассамблеи ООН больше возможностей для встреч и обсуждений, чем в предыдущие годы. Об этом заявил глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, Россия всегда готова к конструктивному разговору с другими делегациями.

До этого президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Органищации Объединенных Наций (ООН).

Делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в ее состав вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, главы парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

80-я сессия ГА ООН будет проходить в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, пройдет в конце сентября. В рамках празднования запланировано проведение различных мероприятий и выставок.

Ранее в МИД РФ назвали «позором» избрание Бербок главой Генассамблеи ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами