Стало известно о готовности Украины пойти на компромисс с Россией

Bloomberg: Украина готова пойти на компромисс с Россией
Александр Кряжев/РИА Новости

Украина на фоне обсуждений гарантий безопасности Киеву готова пойти на компромисс с Россией «в тех областях, в которых раньше отказалась бы». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Украина и ее европейские союзники рассматривают надежные гарантии безопасности как важнейший элемент заключения мирного соглашения с Россией, что потенциально позволит Киеву пойти на компромисс в тех областях, от которых он раньше отказался бы», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Bloomberg, европейские лидеры обсуждают план, предложенный премьер-министром Италии Джорджей Мелони, который в конечном итоге обяжет союзников Киева в течение 24 часов решить, оказывать ли Украине военную поддержку «в случае нападения».

Мелони предложила предоставить Украине гарантии безопасности без включения ее в НАТО. Формат гарантий безопасности, который предлагает Мелони, называется «НАТО-Лайт». План премьер-министра Италии не предполагает членства Украины в Североатлантическом альянсе, однако включает механизм коллективной помощи, схожий с пятой статьей устава НАТО. В публикации говорится, что это позволит союзникам Киева быстро согласовать ответные меры в случае ввода войск.

Ранее Трамп предложил альтернативу НАТО для гарантий безопасности Украины.

Переговоры о мире на Украине
