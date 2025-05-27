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Немецкий депутат перечислил причины экономических проблем ФРГ

Депутат ФРГ Рауш: экономику Германии разрушают пошлины США и санкции против РФ
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Shutterstock/hanohiki

Таможенная политика США, а также антироссийские санкции наносят ущерб немецкой экономике и подрывают конкурентные преимущества Германии. Об этом говорится в заявлении депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тобиаса Рауша, передает ТАСС.

«Мы выступаем против таможенной политики США. Точно так же мы против бессмысленной санкционной политики в отношении России, поскольку она наносит ущерб немецкой экономике», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что политический подход АдГ не черно-белый, а основан на комплексном взгляде. По его словам, тот, кто выступает против пошлин, должен быть и против санкций, ведь и то, и другое подрывает конкурентные преимущества ФРГ.

Также Рауш напомнил о простом принципе, которым должен руководствоваться каждый политик: кто торгует друг с другом, тот не ведет войн.

«Если мы примем это во внимание, многие проблемы решатся сами собой», — указал Рауш.

По его словам, выходом из сложившейся ситуации являются переговоры о двусторонних и многосторонних соглашениях, которые учитывают национальные интересы.

25 мая министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль выступил за скорейшее решение тарифного конфликта между ЕС и США, предупредив об угрозе массовых волнений на рынках.

Ранее в Британии раскрыли план ЕС против России.

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