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Депутат бундестага отметил негативное влияние антироссийских санкций на Германию и Европу

Немецкий депутат Котре заявил о росте авторитаризма в Германии
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Markus Schreiber/AP

В Германии усиливаются авторитарные тенденции, угрожающие гражданским свободам и политическому плюрализму. Об этом изданию Deutschland Kurier заявил представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

По его мнению, действия федерального правительства нарушают демократические нормы. Он подчеркнул, что санкции против России наносят ущерб не только Германии, но и всей Европе, и не достигают своих целей.

«История почти не знает примеров, когда санкции оказывали реальное политическое воздействие. Так же обстоит дело и сейчас. Вот уже, думаю, десять лет — или, скорее, с 2014 года — пытаются изменить политику в России. Но достичь этого так и не удалось. И уже сегодня ясно: цели останутся недостижимыми и в будущем. Следовательно, санкции следует отменить», — заявил Контре.

Он отметил, что отказ от дешевых российских энергоносителей стал катастрофой для страны. По его словам, взаимовыгодное сотрудничество сменилось закупками дорогого газа и нефти у других поставщиков, что привело к значительному экономическому ущербу.

Депутат уточнил, что за последние 4-5 лет Германия потеряла 18% энергоемкого производства.

«Это означает беспрецедентную деиндустриализацию в Германии. И все же у тех, кто несет за происходящее ответственность — или как Фридрих Мерц, который вовсе не задает курс на будущее, — сохраняются высокие показатели в опросах. Почему? Ответ очевиден: потому что СМИ больше не выполняют своей задачи. СМИ лишь защищают правительство и не способны указывать на реальные проблемы», — уверен Котре.

Политик считает, что общество получает искаженную картину из-за манипулирования СМИ.

«Далеко не у всех есть возможность получать объективные сведения из соцсетей. Поэтому неудивительно, что мы имеем дело с манипулированным общественным мнением», — добавил представитель АдГ.

Политик также осудил ограничения гражданских свобод, в частности, препятствия для выезда из страны.

«То, что подобное сегодня стало возможным, говорит о том, что Германия движется в сторону автократического государства. Причем это — не единичное явление: во всей Европе происходит то же самое. Нет ни одной законной нормы, которая позволяла бы подобные действия. С этим необходимо бороться — чтобы подобное не происходило и впредь», — сказал Котре.

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